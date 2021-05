Dopo Allegri, la Juventus starebbe pensando a un altro ritorno per il calciomercato estivo: il big non convince

Lo scudetto è già arrivato a Milano, con ben quattro giornate di anticipo. Dopo nove anni di dominio assoluto, quindi, la Juventus cede il passo agli eterni rivali dell’Inter e lo fa nell’anno in cui ha brillato meno, con l’incubo anche di doversi privare della Champions League vista l’agguerrita concorrenza delle altre squadre. Per fare in modo che l’esperienza non si ripeta, la dirigenza bianconera dovrà mettere mano al portafoglio e investire sul calciomercato, soprattutto a centrocampo. Con il probabile ritorno sulla panchina di Massimiliano Allegri, Paratici & co starebbero pensando anche a un’altra vecchia conoscenza.

Calciomercato Juventus, Pjanic pronto a tornare con Allegri

Oltre ad Allegri, quindi, potrebbe tornare a calcare i campi dello Stadium anche Miralem Pjanic, la cui esperienza al Barcellona al momento non sembra da ricordare. Arrivato nell’estate del 2020 nella trattativa che ha portato Arthur alla Juventus più 60 milioni di euro (e cinque di bonus), il bosniaco non ha lasciato un segno indelebile nel centrocampo dei blaugrana, che starebbero pensando di venderlo nella prossima finestra di calciomercato.

Certo, c’è la grana contratto, in scadenza nel 2024, per cui è molto difficile trovare degli accordi che possano soddisfare il club di Laporta. A meno che, appunto, Pjanic non venga rispedito al mittente, come lui vorrebbe, e tanti saluti a Ronald Koeman che non ha valorizzato le sue doti, messe invece in mostra in Italia e con il suo vecchio allenatore Allegri. Il doppio ritorno non sembra così impossibile, insomma, perché intermediari stanno sondando il terreno per il suo approdo.