Calciomercato Juventus, Wijnaldum lontano | L'allenatore cambia tutto

Inter e Juventus sono andate a caccia del centrocampista sul calciomercato, ma ora il suo futuro potrebbe delinearsi lontano dall’Italia. Di seguito il nuovo scenario in vista delle prossime settimane

Inter e Juventus stanno vivendo momenti decisamente differenti sul campo, ma entrambe si sono interessate a un centrocampista di alto livello nelle scorse settimane. Il profilo di Georginio Wijnaldum piace non poco, infatti, a entrambi i top club italiani. Il calciatore è in uscita dal Liverpool: non ha rinnovato il contratto e si accaserà in un nuovo top club a parametro zero. Le big del Bel Paese necessitano di un calciatore con la sua esperienza e le sue caratteristiche a centrocampo. In vista del prossimo futuro, però, dovranno fare grande attenzione all’inserimento di una nuova big internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, post Szczesny | Ipotesi clamorosa dalla Spagna!

Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum si allontana: occhio al nuovo Bayern

L’avvento, ormai ufficiale, di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco potrebbe sparigliare le carte in tavola per il futuro di Wijnaldum. E’ così che il centrocampista, richiesto dall’allenatore, secondo quanto riporta ‘Anfield Central’, potrebbe passare ai bavaresi. Una brutta notizia per Inter e Juventus che dovranno ripiegare su nuovi obiettivi in quella zona di campo se l’affare dovesse concretizzarsi. Da valutare anche l’opzione Barcellona che da mesi è accostato al calciatore e potrebbe beneficiare di un innesto a centrocampo con la sua qualità e esplosività. L’intreccio per l’acquisto di Wijnaldum a parametro zero si infittisce: il Bayern vuole mettere la freccia per il futuro del calciatore del Liverpool.