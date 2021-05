La Juventus torna sull’attaccante che può arrivare a parametro zero: c’è l’assist del Barcellona e di Lionel Messi

Non è sicuramente un’annata da ricordare quella della Juventus, che è arrivata al mese di maggio scarica e ormai fuori dagli obiettivi principali. In Champions League è arrivata l’eliminazione già nel mese di marzo agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra inferiore almeno sulla carta, mentre in Serie A dopo nove anni consecutivi non arriverà lo scudetto.

L’Inter è in vetta alla classifica da ormai tre mesi e da ieri non può più essere raggiunta matematicamente dai bianconeri, che ora dovranno lottare per conquistare la quarta posizione in classifica nelle ultime cinque gare. La qualificazione alla prossima Champions League infatti è un requisito fondamentale per programmare con maggiore serenità la nuova stagione.

Calciomercato Juventus, occasione Depay: il Barcellona si defila

Il cammino negativo di questi mesi porta la società a fare sicuramente delle riflessioni in vista della prossima annata, e potrebbero esserci colpi importanti per provare a rialzarsi. La società potrebbe tornare su Memphis Depay, un calciatore che è stato seguito per diverso tempo anche in passato.

L’assist per arrivare all’olandese potrebbe essere quello di Lionel Messi, il quale secondo ‘Diario Gol’ preferirebbe Sergio Aguero al Barcellona visto che i due hanno già giocato insieme con l’Argentina e si conoscono meglio. Per questo motivo dunque potrebbe esserci un nuovo assalto della Juventus, che vorrebbe il colpaccio a zero per l’attacco.

In questa annata Depay ha collezionato ben 18 reti e 9 assist nel massimo campionato francese.