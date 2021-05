Il centrocampista olandese del Manchester United è seguito da alcuni club italiani ma arrivano notizie sul suo futuro

Uno dei giocatori più richiesti in chiave mercato è Donny van de Beek. Il centrocampista olandese classe ’97 è arrivato tra l’entusiasmo generale a Manchester ma la sua avventura allo United non sta rispecchiando le aspettative del club. 16 partite in Premier League e appena un gol e un assist in questa stagione. Numeri che non rispecchiano il giocatore talentuoso visto all’Ajax.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, scambio con il Manchester City | Juventus beffata

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Szczesny torna in Premier: Donnarumma e beffa a Conte

Ciò nonostante, come riportato da ‘SunSport’, il Manchester United non intende privarsi di van de Beek in estate. Sono diverse le squadre che stanno monitorando l’olandese ma anche il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha fatto intendere che la sua volontà è quella di puntare su di lui. Nonostante il suo scarso rendimento anche i tifosi hanno mostrato un grande affetto nei suoi confronti e la società non aprirà le porte alle big europee.

Calciomercato Inter e Juventus, Van de Beek resta allo United

La scorsa settimana filtravano notizie su un possibile sondaggio del Manchester United per Nicolò Zaniolo, con l’ipotesi di inserire nello scambio proprio van de Beek. Ad oggi, però, il club inglese non sembra così intenzionato a cavalcare questa ipotesi, piuttosto a blindare l’ex gioiello dell’Ajax. Inter e Juventus si erano molto interessate al classe ’97 olandese, nonostante la stagione poco brillante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Calhanoglu via | Sostituto dalla Serie A e Juventus beffata

Lo United lo acquistò per ben 40 milioni di euro dal club di Amsterdam in estate e i corteggiamenti dei due club italiani hanno messo in dubbio la permanenza del giocatore in Inghilterra. Ad oggi possiamo affermare che Inter e Juventus sono fuori dalla rincorsa a van de Beek che, salvo clamorose sorprese, vestirà la maglia dei Red Devils anche nella prossima stagione.