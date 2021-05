Il calciomercato nerazzurro, in attesa dell’ufficialità del 19esimo scudetto targato Conte, può prendere forma con largo anticipo sulla prossima estate: in casa Inter è pronto un addio, il giocatore può rimanere in Serie A

La vittoria sul Crotone rende ormai una formalità il 19esimo tricolore a tinte nerazzurre. L’Inter, tuttavia, programma la prossima campagna acquisti e cessioni, con un nome in particolare destinato a salutare la squadra di Conte. Aleksandar Kolarov è in partenza nel prossimo calciomercato estivo e su di lui può scatenarsi un duello tutto italiano: i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Kolarov: doppia pista in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Mozzartsport’, il futuro di Kolarov potrebbe essere lontano dall’Inter, ma ancora in Serie A. Dopo una deludente stagione agli ordini di Conte con 712′ in campo e 11 presenze complessive, l’ex Roma e Lazio piace ad altri due club italiani. Da un lato il Bologna del connazionale Mihajlovic, che stima Kolarov e lo vorrebbe in rossoblù a partire dalla prossima estate.

Occhio però anche all’Hellas Verona che, in caso di rescissione tra il difensore e l’Inter, si fionderebbe per portarlo in gialloblù. Rimane complicato il ritorno in patria, con la pista che porta alla Stella Rossa decisamente improbabile.

Situazione quindi in divenire, Kolarov può salutare l’Inter e accasarsi in Serie A: possibile duello tra Hellas Verona e Bologna.