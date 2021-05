Inter che continua a vincere e supera per 0-2 il Crotone in trasferta: i gol di Eriksen e Hakimi portano lo scudetto ad un passo

L’Inter inizia a vedere lo scudetto ad un passo dopo la vittoria di oggi. Infatti i nerazzurri escono con i tre punti in tasca dalla trasferta di Crotone e si avvicinano alla vittoria della Serie A. La partita, contro ogni pronostico, è molto combattuta e difficile per la squadra di Antonio Conte, che fa fatica a sbloccarla per la buona organizzazione difensiva studiata da Serse Cosmi.

Infatti per fare in modo che l’Inter riesca a portare a casa la vittoria serve un guizzo da parte di Eriksen, che servito al limite dell’area da Lukaku fa esplodere il destro e grazie ad una deviazione riesce a mettere il pallone in rete. A chiudere definitivamente il match arriva il gol di Hakimi. Termina 0-2 la partita e l’Inter ora potrà sperare di festeggiare il 19esimo scudetto qualora domani l’Atalanta non riesca a vincere contro il Sassuolo. Per il Crotone invece la retrocessione è matematica.

Crotone-Inter 0-2, scudetto ad un passo per Conte | Tabellino e classifica

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (46′ Henrique), Benali (66′ Vulic), Reca (38′ Pereira); Ounas (72′ Riviere), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, Zanellato, Rispoli, Marrone, Petriccione. Allenatore: Cosmi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65′ Eriksen), Darmian (66′ Perisic); Lukaku, Martinez (65′ Sanchez). A disposizione: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Gagliardini, Vecino, Pinamonti. Allenatore: Conte

ARBITRO: Prontera

MARCATORI: 69′ Eriksen, 92′ Hakimi

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 82 punti; Atalanta 68; Napoli, Juventus e Milan 66; Lazio* 62; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria e Verona** 42; Udinese 39; Bologna 38; genoa 36; Fiorentina 34; Spezia** 34; Torino*, Cagliari e Benevento 31; Parma 20; Crotone** 18

*una partita in meno

** una partita in più