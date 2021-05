Maurizio Sarri tra i nomi più caldi in vista della prossima stagione. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus è stato tuttavia accantonato dal top club: spunta il tecnico già vicino al Milan

I campionati stanno per volgere al termine con la Serie A che potrebbe, ben presto, celebrare il 19esimo scudetto dell’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, tra i nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione estiva vi è sicuramente Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus (ancora sotto contratto con la società bianconera) è stato scartato dal top club: arriva l’indiscrezione.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Bild’ Christian Falk, il Tottenham avrebbe le idee ben chiare per la prossima guida tecnica. Il post Mourinho difficilmente sarà Maurizio Sarri, accostato recentemente agli ‘Spurs’ e destinato, con molta probabilità, a fare ritorno ma in Serie A. Falk sostiene come il club inglese per rimpiazzare Mourinho, cerchi un profilo più giovane.

“È stato offerto Ralf Rangnick che vorrebbe essere il prossimo manager del Tottenham. Ha possibilità ma solo da outsider, il club cerca un allenatore con un profilo più giovane”. Ecco dunque che, oltre a Rangnick accostato con forza l’anno scorso alla panchina del Milan, anche Sarri si ritroverebbe tagliato fuori nella corsa al post Mourinho in quel di Londra.

Situazione dunque in divenire: gli ‘Spurs’ guardano altrove e mettono in secondo piano la pista che porta a Maurizio Sarri per il quale resta l’opzione Roma, per succedere a Fonseca.

TRUE ✅ Ralf Rangnick was offered to @SpursOfficial and would like to be the next Manager. But: He only has outsider chances. The club is looking for a coach with a younger profile pic.twitter.com/aOaJoeSx9h

— Christian Falk (@cfbayern) May 1, 2021