Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva. Dei diversi nomi sul taccuino di Paratici, uno sembrerebbe destinato a sfumare definitivamente: tutta ‘colpa’ di Raiola

La complicata trasferta di Udine per provare a confermarsi tra le prime quattro, ottenendo il pass per la prossima Champions League. In casa Juventus l’obiettivo di questo finale di stagione è chiaro: continuare a vincere per accedere all’Europa che conta. Sullo sfondo però resta sempre il calciomercato, con l’estate juventina che potrebbe registrare una clamorosa beffa per il grande ritorno: Mino Raiola apre allo scambio, Juventus ko.

Calciomercato Juventus, scambio possibile: l’annuncio di Raiola

Mino Raiola ha parlato ad ‘AS’, in esclusiva, nelle scorse ore. Diversi i temi trattati da uno degli agenti più influenti e noti nel mondo del calcio: ovviamente, in ottica calciomercato, Raiola ha dimostrato di non essere mai banale. Tra i suoi assistiti c’è quel Paul Pogba che a Torino ancora sperano di riabbracciare: il francese, in scadenza l’anno prossimo con il Manchester United e valutato non meno di 60 milioni di euro dal top club inglese, potrebbe però allontanarsi definitivamente dalla Serie A.

“Se il Madrid domani volesse scambiare Hazard con Pogba? È solo un esempio. E se piace a tutte e quattro le parti, perché no?”. Un’opzione che fino ad ora non era stata calcolata nell’equazione che, tra qualche settimana, svelerà il futuro del forte centrocampista. L’idea di Raiola sarebbe dunque quella di portare Pogba a Madrid alla corte di Zidane, tra i suoi più grandi estimatori nel panorama europeo, beffando di fatto la Juventus.

In questa stagione con la maglia del Manchester United, Pogba ha siglato 6 reti, con 7 assist in 37 presenze complessive agli ordini di Solskjaer: il tecnico dei ‘Red Devils’ proverà a tenersi stretto l’ex Juventus che, tuttavia, con ogni probabilità saluterà la Premier League sbarcando in Spagna.