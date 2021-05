Estate di rivoluzione in casa Milan dove Calhanoglu può partire: sostituto individuato in Serie A e Juventus beffata

Il Milan è in lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. La squadra è concentrata sull’obiettivo, ma in società è già tempo di pianificazione. I rossoneri si preparano a vivere un’estate di rivoluzione, a prescindere dalla qualificazione nella massima competizione europea: Calhanoglu potrebbe andare via e la dirigenza avrebbe già individuato un possibile sostituto.

Calciomercato Milan, via Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è un punto fermo dello scacchiere di Pioli: miglior assistman rossonero, il turco ha totalizzato nove passaggi vincenti e tre gol in Serie A. La sua posizione contrattuale lo lascia però in bilico: va in scadenza a giugno, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e viaggia verso l’addio a costo zero. Le pretendenti non mancano, ed il Milan non vuole farsi trovare impreparato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 4 richieste di Conte | I dettagli

La dirigenza rossonera potrebbe pescare dalla Serie A il sostituto e gli indizi portano al nome di Joaquin Correa. L’argentino, che ha nel Milan la sua vittima preferita, ha affondato l’undici di Pioli nell’ultimo scontro diretto con la Lazio, realizzando una doppietta nel 3-0 rifilato dai capitolini. Il Milan è pronto a partire all’assalto, ma la trattativa non si preannuncia semplice.

Calciomercato Milan, un nuovo attaccante dalla Serie A

Correa ha un contratto con la Lazio sino al 2024 e il presidente Lotito chiede almeno 40 milioni per il suo cartellino. L’argentino percepisce 2,5 milioni a stagione e l’ingaggio non costituirebbe un problema per le casse rossonere. C’è però una valutazione da fare: il ‘Tucu’ piace infatti anche alla Juventus e in caso di possibili offerte del Milan, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe farsi avanti per alzare le richieste biancocelesti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, no a Sarri | Il top club ha deciso

La priorità – in casa Milan – resta convincere Calhanoglu a rinnovare, ma in caso di addio è pronta l’alternativa Correa, uomo da nove gol e sei assist in stagione. In estate potrebbe scatenarsi un’asta con la Juventus, con la Lazio che potrebbe cedere: per il momento, infatti, in casa biancoceleste il Tucu è considerato incedibile.