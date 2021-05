La Juventus lavora alla prossima stagione cercando grandi colpi nel prossimo calciomercato: ma un obiettivo dalla Premier sfuma

Pronta a tornare in campo la Juventus, che cerca di ritrovare la vittoria dopo il pareggio nella trasferta contro la Fiorentina, che ha complicato la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Infatti in queste ultime giornate di campionato continuerà la sfida con Atalanta, Milan, Napoli e Lazio per un posto tra le prime quattro. Da domani dunque sarà fondamentale tornare a vincere, mentre la società bianconera si prepara a mettere in atto una vera e propria rivoluzione che comprenderà sia l’allenatore che i protagonisti in rosa.

Ovviamente la Juventus mette nel mirino giocatori di un certo calibro, che non sarà così semplice riuscire ad acquistare. Infatti proprio un obiettivo dalla Premier League si avvicina a sfumare definitivamente. Rinnova con il club proprietario.

Calciomercato Juventus, addio Son: pronto il rinnovo con il Tottenham

Il futuro della Juventus è ancora tutto da scrivere, e gran parte si deciderà in quest’ultima volata per la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre all’addio quasi certo di Andrea Pirlo, la società dovrà puntare su nuovi top player, così Fabio Paratici si mette al lavoro per portare grandi acquisti nel calciomercato estivo.

Uno dei top player a finire nel mirino bianconero è Son Heung-Min, attaccante sudcoreano che continua ad essere uno degli uomini fondamentali del Tottenham. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ però, a spegnere i sogni della Juventus potrebbe essere il rinnovo del calciatore con gli ‘Spurs’, che dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2026, con probabile aumento dell’ingaggio, che attualmente è di 8.6 milioni di sterline l’anno. Dunque un grande obiettivo in meno per la Juventus, che dovrà puntare altrove.