L’asse tra Juventus e Barcellona potrebbe scaldarsi nuovamente la prossima estate. I blaugrana hanno da risolvere una grana in difesa

Stagione dai due volti per il Barcellona, che dopo una prima metà di grandissima difficoltà, culminata con la cocente eliminazione in Champions League per mano del PSG con annessa umiliazione al Camp Nou, ha saputo ritrovare se stesso lottando fino all’ultimo per vincere la Liga. Proprio il recupero di campionato contro il Granada ha stoppato la grande rincorsa del Barça, KO per 2-1 e non senza polemiche. Tra i colpevoli individuati dai tifosi catalani c’è anche Sergi Roberto, autore di una stagione ampiamente sottotono. Il terzino spagnolo infatti tra problemi fisici e un rendimento in discesa non sembra più convincere l’ambiente, come testimoniano le appena 17 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Inoltre Koeman gli ha spesso e volentieri preferito Dest nel ruolo di terzino destro. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto in dubbio a Barcellona: ritorno di fiamma?

Tifosi e ambiente non hanno quindi gradito l’ultima prova negativa di Sergi Roberto in una gara decisiva come quella contro il Granada. L’ennesimo tassello che pone ulteriori dubbi sul futuro del polivalente terzino spagnolo, in gradi di giocare sia a centrocampo che in fascia. Il contratto scadrà nel 2022 e dalla Spagna iniziano inevitabili riflessioni sul suo futuro, non solo per la conclusione del rapporto attualmente non così lontana, ma anche per la netta flessione dal punto di vista delle prestazioni.

Il Barça potrebbe così valutare una cessione di Roberto già la prossima estate, anche per non perderlo a zero l’anno seguente. In questo contesto potrebbe inserirsi nuovamente la Juventus, alla quale lo spagnolo era già stato accostato nelle scorse sessioni di mercato. Il terzino iberico per qualità e duttilità potrebbe fare al caso dei bianconeri, che innesterebbero così un calciatore di respiro ed esperienza internazionale senza uno sforzo economico enorme dal punto di vista del cartellino. Al contrario l’ingaggio potrebbe pesare, mentre i rapporti consolidati col Barcellona potrebbero dare una mano nell’affare, dopo lo scambio Pjanic-Arthur.