La Juventus si proietta verso il prossimo calciomercato estivo, ma arrivano brutte notizie: due top player nel mirino rischiano di sfumare

Stagione certamente negativa per la Juventus, che però potrebbe ancora non aver toccato il punto più basso. Infatti i bianconeri fino all’ultima giornata dovranno sudarsi la qualificazione alla prossima Champions League con Atalanta, Napoli, Milan e Lazio. Nel frattempo però bisogna iniziare sin da ora a ricostruire la rosa e la mentalità della squadra, che dovrà cercare di tornare competitiva sia in Serie A che nella massima competizione europea, qualora si qualifichi.

Così la società pianifica quali dovranno essere i calciatori su cui punta nella prossima finestra estiva per i trasferimenti. Due dei top player che la Juventus hanno messo nel mirino da tempo però potrebbero sfumare definitivamente a causa di uno scambio galattico tra due top club europei.

Calciomercato Juventus, addio a Pogba e Asensio: scambio tra Manchester United e Real Madrid

Le brutte notizie per la Juventus in questa stagione sembrano non finire mai. Infatti anche fuori dal terreno di gioco le cose sembrano non andare per il meglio, e anche in chiave calciomercato i piani si complicano.

Infatti da tempo i bianconeri sembrano sognare il ritorno di Paul Pogba, centrocampista che ha lasciato Torino nel 2016 per approdare al Manchester United, dove solo in questa stagione ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 6 gol e 7 assist. I sogni bianconeri però sembrerebbero spegnersi per colpa del Real Madrid. Infatti i due top club europei potrebbero pensare ad uno scambio, poiché il tecnico dei ‘Blancos’ Zidane vorrebbe a tutti i costi il connazionale a centrocampo. In cambio il club spagnolo metterebbe sul piatto Marco Asensio, altro obiettivo osservato dalla Juventus, valutato come il francese 70 milioni. Dunque per i bianconeri potrebbe arrivare una doppia beffa in un’unica operazione.