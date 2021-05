Calciomercato Juventus, incontro con Raiola | Scambio col Milan!

Calciomercato Juventus, incontro Paratici-Raiola: bolle in pentola lo scambio col Milan, due scontenti nella trattativa

Entrambe in lotta per ritagliarsi uno spazio importante nella prossima Champions League 2021-2022, Juventus e Milan potrebbero ritrovarsi come alleate nell’imminente mercato estivo. Un indizio, d’altronde, giunge direttamente dallo scorso marzo, con l’incontro fra Fabio Paratici (plenipotenziario bianconero) ed il super-agente Mino Raiola che suggerisce diversi spunti di riflessione, nonché ipotesi di trattative per la prossima sessione di calciomercato. Ipotesi che vedono interessate proprio Juventus e Milan, alle prese con un bilancio non florido e alcuni ‘scontenti’ da piazzare e capitalizzare quanto prima. Soprattutto, elementi che appartengono proprio alla scuderia di Raiola, che sarebbe pronto ad orchestrare un’altra maxi-operazione per mettere tutti d’accordo: dai suoi assistiti, ai club di appartenenza.

Calciomercato Juventus, scambio col Milan: ci pensa Raiola

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: il Milan sembra ormai in rotta con Alessio Romagnoli, sul quale la Juventus da tempo ha posato i propri occhi, alla ricerca com’è di un centrale difensivo capace di raccogliere l’eredità degli ormai esperti Chiellini e Bonucci. Lo stesso Romagnoli che appare ai margini del progetto del Milan, scavalcato definitivamente anche dalla new-entry Tomori e voglioso di una nuova esperienza.

E poi, tra le fila della Juventus c’è quel Bernardeschi finito anche lui ai margini del progetto tecnico del proprio club e desideroso di rilanciare la propria carriera. Entrambi i calciatori appartengono alla scuderia di Raiola e potrebbero finire al centro di uno scambio tra ‘scontenti’ sull’asse Torino-Milan. Uno scambio soprattutto alla pari (valutati 30 milioni di euro ambedue i calciatori), con una formula molto simile a quella che vide l’affare Pjanic-Arthur formalizzarsi la scorsa estate. Ragion per cui, attenzione agli aggiornamenti che potrebbero giungere da Milano e da Torino: attualmente siamo soltanto alle ipotesi, ma la pista rischia di diventare calda nei prossimi mesi.