Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | C'è il bomber del Real

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca di nomi adatti in entrata, ma in attesa di sciogliere anche i dubbi relativi il futuro di Cristiano Ronaldo. Occhio allo scambio

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora decisamente in bilico, dopo una stagione particolarmente complicata e al di sotto delle aspettative. Il bomber portoghese è riuscito a totalizzare un buon bottino di gol, ma molte delle sue prestazioni non hanno veramente convinto tifosi e addetti ai lavori. A fine stagione, per lui potrebbe arrivare, quindi, l’addio ai colori bianconeri e, di conseguenza, il club di Andrea Agnelli dovrebbe andare a caccia di un sostituto di livello per la prossima stagione. Una pista scambio particolarmente interessante proviene direttamente dalla Spagna e potrebbe riportare Ronaldo a vestire la maglia del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente ritorno: scambio stellare | Ci pensa Raiola

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e la pista scambio con il Real: c’è Jovic

Il futuro di CR7 è in bilico e a un anno dalla scadenza del contratto, la Juventus potrebbe accettare di cedere il portoghese anche a cifre più basse del previsto. Registrerebbe comunque un’interessante plusvalenza o comunque potrebbe portare a termine scambi importanti sul calciomercato. Un pista particolarmente importante, come riporta ‘don balon’, potrebbe riportare il portoghese al Real Madrid.

Al suo posto, potrebbe arrivare alla Juventus Luka Jovic. Il bomber è stato spesso accostato alle italiane, ma non si è mai surriscaldata la pista per il suo arrivo in Serie A. Lo scambio potrebbe registrarsi alla pari per 30-35 milioni di euro o anche una cifra un po’ più alta. L’attaccante di proprietà del Real guadagna 5 milioni a stagione. Il club di Andrea Agnelli accetterebbe di corsa lo scambio, in modo da garantire un elemento di assoluta qualità all’allenatore del futuro e concludere il caso Ronaldo.