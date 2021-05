Calciomercato Juventus, torna Allegri e il big dice addio

Calciomercato Juventus, il possibile ritorno di Allegri cambia le carte in tavola per un big: spunta l’idea dello scambio

Il finale di stagione, in casa Juventus, è più in bilico che mai. Bianconeri che rischiano addirittura di rimanere fuori dalla zona Champions se non invertiranno la tendenza a singhiozzo delle ultime settimane. In bilico il futuro del club, così come quello del tecnico Andrea Pirlo che vede la sua posizione decisamente a rischio anche in caso di raggiungimento dell’obiettivo, a questo punto, minimo. E così si parla del ritorno a Torino di Massimiliano Allegri, per riprendere il filo dopo i cinque scudetti consecutivi vinti. Il contributo del tecnico livornese non è mai stato dimenticato, i contatti con il presidente Agnelli sono frequenti e la sua esperienza sembra l’ideale per ripartire. Ma un suo ritorno potrebbe preludere a qualche cambiamento importante e non soltanto a livello dirigenziale (all’epoca dell’addio, i rapporti con Paratici e Nedved non erano ottimali).

Calciomercato Juventus, Bonucci può salutare: è lui la carta per il ritorno di Kean

Con un Allegri-bis, sarebbe decisamente a rischio la permanenza in bianconero di Leonardo Bonucci. Il difensore ha vissuto un’annata costellata di alti e bassi e la rifondazione potrebbe passare anche da un suo addio. Al centrale, gli estimatori comunque non mancano e la dirigenza potrebbe approfittarne per inserirlo in qualche operazione.

Il suo nome potrebbe così finire nel dossier aperto con l’Everton per il ritorno a Torino di Moise Kean. I ‘Toffees’ non chiudono a una partenza del giovane attaccante, al momento in prestito al Psg, anzi, di fronte alla giusta offerta, acconsentirebbero. Diverse le operazioni ipotizzate finora sull’asse Torino-Liverpool, senza esito. Bonucci potrebbe essere il nome giusto per far saltare il tappo, con un’operazione complessiva da 40 milioni, valutando 22 il cartellino del difensore e aggiungendo, da parte della Juventus, 18 milioni cash.