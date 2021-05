Calciomercato Inter, dalla Spagna assicurano: pronta un’offerta monstre per Romelu Lukaku, occhio a Real Madrid e Chelsea

Vero e proprio trascinatore dell’Inter di Antonio Conte, Romelu Lukaku si sta confermando tra i centravanti più forti del nostro campionato e d’Europa. D’altronde, i numeri non fanno altro che ribadire l’importanza del belga nel sistema offensivo nerazzurro: in 40 presenze stagionali, l’ex United ha messo a referto 27 reti e 8 assist, risultando quasi sempre decisivo per la sua Inter. Numeri che anche i top club europei sono tornati a monitorare con grande attenzione, come riportato e spiegato ampiamente dal portale iberico ‘todofichajes.com’.

Calciomercato Inter, Lukaku-Chelsea: pronta l’offerta monstre

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, dunque, il Chelsea è tra le principali squadre interessate a Romelu Lukaku. Una sorta di desiderio di (ri)prendere e far nuovamente suo l’attaccante belga, ‘scartato’ dai blues quando sulla panchina dei londinesi c’era José Mourinho. Una macchia che il club inglese sarebbe pronto a cancellare con un’offerta monstre che allontana anche il Real Madrid, altro club interessato all’attaccante scuola Anderlecht.

Direzionato verso obiettivi diversi, come Haaland, Mbappe e Lewandowski, il Real Madrid sembra aver un po’ scaricato ‘Big-Rom’, per privilegiare profili di lignaggio assoluto sul palcoscenico europeo. E poi, la concorrenza del Chelsea si preannuncia insostenibile, con i blues pronti a sborsare 100 milioni di euro per far proprio il cartellino di Lukaku e riportare il gigante belga tra le mura di Stamford Bridge: per l’attaccante dell’Inter, sarebbe un ritorno clamoroso. Anche perché nelle sue 15 presenze con la maglia dei blues, ha raccolto solo un assist, restando incredibilmente a digiuno di reti.