Calciomercato Inter, Hakimi e Lautaro Martinez nel mirino | Doppio assalto

L’Inter valuta attentamente il futuro e le prospettive per i suoi big in vista della prossima estate sul calciomercato. La Premier League è pronta all’assalto ai gioielli nerazzurri

L’Inter è totalmente concentrata sulle questioni di campo e su uno scudetto che pare ormai a un passo per i nerazzurri. Il club milanese, però, deve tenere d’occhio anche le questioni legate al calciomercato e le prospettive che potrebbero verificarsi in vista del prossimo futuro. Infatti, la Beneamata ha vissuto un’ottima stagione in Serie A sul campo, ma anche travagliata sotto il profilo societario. Suning sembra aver acquisito maggiore stabilità con il finanziamento da parte di Bain Capital, ma potrebbe essere costretta a cedere i suoi big già nella prossima estate. In particolare, occhio alle prospettive per Achraf Hakimi e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, assalto dalla Premier League a Hakimi e Lautaro Martinez

Entrambi i big, infatti, sono entrati nel mirino dei club di Premier League e quest’ultimi potrebbero andare all’assalto dei nerazzurri nelle prossime settimane. In particolare, l’Arsenal sembra pronto ad andare all’attacco del laterale marocchino che da tempo piace ai Gunners. L’Inter, dopo la grande stagione in nerazzurro, valuta l’ex Borussia Dortmund sui 60 milioni di euro.

Allo stesso tempo, occhio al possibile affondo del Leeds per Lautaro Martinez. Bielsa vorrebbe la punta, suo connazionale, nel club di Premier League. L’argentino è valutato dalla Beneamata una cifra sui 70 milioni di euro. In questo caso, il club inglese potrebbe spingersi sui 50-55 milioni. Vedremo se l’Inter si priverà dei suoi gioielli o riuscirà a resistere agli assalti.