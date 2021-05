L’Inter pianifica il futuro e l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sembra avere le idee chiare su un eventuale ritorno alla Juventus

L’Inter si gioca il primo match scudetto sul campo del Crotone ultimo in classifica. La vittoria del tricolore sembra ormai cosa fatta ed in casa nerazzurra è già tempo di pianificare il futuro. Il prossimo anno sarà il più temibile perché mister Conte dovrà dar seguito agli ottimi risultati mostrati in questa stagione. Tante le situazioni in bilico, a partire da Giuseppe Marotta che ha voluto però fare chiarezza a riguardo.

Calciomercato Inter, deciso il futuro di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter è stato tra i protagonisti della cavalcata scudetto. Le sue scelte di mercato si sono rivelate funzionali, ma il suo futuro in nerazzurro è stato messo in dubbio da un possibile interesse della Juventus: “La loro rivoluzione non mi coinvolge“, ha assicurato Marotta a ‘Sky Sport’. Poi ha aggiunto: “Sono arrivato all’Inter su richiesta di Zhang, voglio aprire un ciclo qui. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Europa League, quest’anno siamo vicini allo scudetto. Sarebbe bello e continuare qui“.

Idee chiare, quindi, per Marotta, che respinge in partenza l’idea di un possibile ritorno alla Juventus e sposa in pieno in progetto Inter: “Vincere è sempre difficile, Conte ci ha messo del suo, ma anche quest’anno ha valorizzato al massimo la rosa che aveva a disposizione“.

Calciomercato Inter, rifiutata la Juventus

Il dirigente ha poi parlato delle questioni attuali in casa Inter, a partire dal capitolo stipendi: “Abbiamo a che fare con professionisti veri, non abbiamo avuto casi particolari in questi due anni. Il lavoro di Conte è stato difficile, ma la sua leadership si è vista tantissimo e tutti hanno seguito il credo dell’allenatore“.

Giuseppe Marotta ha poi chiuso con un’ultima riflessione: “Non c’è stata alcuna mela marcia, altrimenti sarebbe stata subito isolata. Vediamo attaccamento alla maglia, tutti i calciatori sono stimolati“.