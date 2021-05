Calciomercato Inter, Dzeko e non solo | Le richieste di Conte

L’Inter avrebbe ricevuto da Antonio Conte quattro richieste per il prossimo calciomercato: una di queste è Dzeko

L’Inter si appresta a ritornare a vincere lo scudetto, che manca da quando José Mourinho è andato via. Una stagione molto particolare per i nerazzurri, usciti a dicembre dalla Champions League, alla fase a gironi. L’impegno europeo è venuto a mancare negli ultimi mesi e la squadra di Conte ha avuto la possibilità di concentrarsi al meglio sul campionato. E per far meglio la prossima stagione l’allenatore vuole che la rosa venga completata e avrebbe già pronte delle richieste a Marotta.

Inter, le richieste di Conte: c’è Dzeko

Sarebbero quattro le richieste di Antonio Conte nei confronti dell’Inter per completare la squadra e bissare la vittoria dello scudetto la prossima stagione e far bene in Champions. Una di queste è Edin Dzeko, centravanti della Roma che sembra essere in uscita dopo gli screzi dei mesi scorsi. Poi un rinforzo sulla sinistra, con Emerson Palmieri primo candidato visto che al Chelsea sta giocando molto poco e vorrebbe ritornare in Serie A.

Ci sono anche altri ruoli da rinforzare. Non è ancora chiaro che fine farà Handanovic, ma verosimilmente la prossima estate verrà acquistato un altro portiere, col serbo che resterebbe a fare da ‘chioccia’. Il nome scelto da Conte sembra essere Silvestri, autore di un’ottima stagione col Verona. Ultimo, ma non per importanza, Rodrigo De Paul. Conte lo stima e vorrebbe cucire la ‘nuova’ Inter su di lui.