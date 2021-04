Lazio, UFFICIALE: i provvedimenti per Lotito dopo il caso tamponi

Era attesa per la giornata di oggi e è arrivata la decisione relativa il caso tamponi. I provvedimenti in appello per la Lazio e per Claudio Lotito

Claudio Lotito e la sua Lazio erano in attesa della decisione per il caso tamponi e proprio pochi minuti fa è arrivata la decisione ufficiale. La Corte di Appello Federale si è espressa sul ricorso della Procura Figc e ha comunicato la sua decisione in merito. Viene parzialmente accolto il ricorso sulla questione riguardante la violazione dei protocolli Covid da parte della Lazio.

In particolare, come si può leggere, viene determinata: “La sanzione in mesi 12 dell’inibizione al Sig. Lotito Claudio ed in € 200.000,00, (Euro duecentomila/00) l’ammenda a carico della società S.S. Lazio S.p.A”. Una decisione particolarmente importante non solo per Lotito e la sua Lazio, ma in generale per tutto il calcio italiano. Lotito, infatti, se i provvedimenti dovessero essere confermati, decadrebbe da tutti gli incarichi federali. Si attendono, quindi, ulteriori decisioni, ma la Corte di Appello ha già stabilito un primo passo importante per il futuro di Lotito.