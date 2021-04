Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester United di ieri, il presidente della Roma è furioso con Fonseca. Allenatore vicino all’esonero

È vero, qualcosa da recriminare la Roma ce l’ha per la partita di ieri persa 6-2 contro il Manchester United e valevole per l’andata delle semifinali di Europa League. Tra il rigore generoso concesso ai Red Devils che ha indirizzato la gara, e i tre cambi obbligati nel primo tempo, la squadra di Paulo Fonseca ha mollato la presa prima di quanto fosse necessario, come sta succedendo anche in campionato, con la zona Europa sempre più lontana.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: i tifosi lo cacciano

Calciomercato Roma, furia Friedkin | “Esonero immediato” per Fonseca

Proprio per questi motivi, il presidente americano Dan Friedkin è piuttosto infuriato, tanto che sta pensando a un cambio alla guida già prima del finale di stagione, questo si evince soprattutto da quanto riferito dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Andrea Pugliese a ReteSport: “I Friedkin sono infuriati, se avessero una soluzione in mano già oggi lo esonererebbero. Si sta riflettendo fortemente sul da farsi, non è esclusa alcuna opzione“, ha detto in onda in radio.

🎙️ @Puglio11 a #ReteSport🟡🔴 I #Friedkin sono infuriati, se avessero una soluzione in mano già oggi lo esonererebbero. Si sta riflettendo fortemente sul da farsi, non è esclusa alcuna opzione. #ASRoma #Fonseca — Retesport 104.2fm (@ReteSport) April 30, 2021

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, triangolo con Ronaldo e Mbappe | Ecco il nuovo bomber

Insomma, le cose potrebbero accelerare a breve in casa Roma e lo spettro di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, anche se quest’ultimo è sempre più favorito per la successione al trono di Andrea Pirlo alla Juventus, è sempre più incombente per il tecnico portoghese.