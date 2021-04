Il Napoli lavora al calciomercato per la prossima stagione e mette nel mirino un difensore dalla Spagna: si guarda tra le fila di Simeone

La volata per la qualificazione alla prossima Champions League entra nel vivo, e tra le protagoniste c’è sicuramente il Napoli di Gennaro Gattuso. Infatti i partenopei da dopo l’eliminazione dall’Europa League hanno iniziato a portare a casa vittorie importanti per essere al terzo posto in classifica e sperare fino all’ultima giornata di tornare nella massima competizione europea.

Nel frattempo in casa Napoli si lavora anche al calciomercato per la prossima stagione, stilando una lista di rinforzi da poter acquistare. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il mirino azzurro si sarebbe spostato tra le fila dell’Atletico Madrid, precisamente sul profilo di Francisco Montero. Il calciatore classe 1999 al momento è in prestito al Besiktas, dove ha collezionato 17 presenze in stagione. Il club turco ha un’opzione di riscatto per 4,5 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe tentare lo stesso l’assalto a fine stagione per rinforzare la propria retroguardia.