Calciomercato, Milik rompe il silenzio | L’annuncio dell’ex Napoli!

Calciomercato, Arkadiusz Milik rompe il silenzio e torna a parlare ai microfoni di ‘Canal+’: l’annuncio del bomber polacco sul proprio futuro

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: i tifosi lo cacciano

Vero e proprio protagonista del mercato estivo 2020-21, Arkadiusz Milik sembra essere tornato di moda tra le dirigenze dei top club italiani. Dopo il forte interessamento della Juventus a settembre, è la Roma ad aver mostrato (timidi ma presenti) segnali di riavvicinamento in vista della prossima stagione. Soprattutto, se Maurizio Sarri dovesse approdare sulla panchina dei giallorossi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Conte vuole l’ex Serie A | Scambio alla pari!

Eppure, sul futuro dell’ex attaccante del Napoli non sembrano esserci, ad oggi, molti dubbi: “Non ho intenzione di lasciare Marsiglia e mai ho detto di volerlo fare – confessa proprio Milik, ai microfoni del media transalpino ‘Canal+’ – Sono davvero felice qui, mi sento importante e sto benissimo col club: gioco, segno e mi diverto. Questo club mi ha aiutato e dato una grande chance, in un momento molto difficile per me. Ora ho un contratto con l’OM, il resto dipenderà solo dal club”, ha concluso l’attaccante polacco.