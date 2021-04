La difesa del Milan per il futuro resta una vera e propria incognita. Niente rinnovo per Romagnoli mentre Tomori si gioca il riscatto: al suo posto idea dal PSG

Il Milan ospita il Benevento per riprendere la marcia Champions, interrotta bruscamente nelle ultime giornate con i pesanti KO rimediati contro Sassuolo e Lazio. Partite che hanno palesato le problematiche di una squadra che in questo momento subisce troppo dal punto di vista difensivo, incassando gol con eccessiva costanza. Una vera e propria anomalia dopo quanto visto nello straordinario girone d’andata, che aveva fatto prospettare ben altro esito al campionato della truppa di Pioli. L’allenatore rossonero punterà tutto sul ritorno di Ibrahimovic, ma dovrà anche registrare una difesa tutt’altro che impenetrabile, che anche in ottica calciomercato vive settimane complesse. Romagnoli è finito lungamente fuori dai radar e il rinnovo per ora non sembra essere argomento all’ordine del giorno, mentre il giovane Tomori ha fatto diversi passi indietro.

Calciomercato Milan, primi dubbi su Tomori: dal PSG l’erede in caso di addio

Tomori ha messo in luce qualche incertezza di troppo nelle ultime uscite dopo aver giocato molto bene la prima fase della sua avventura milanese, e qualche dubbio sul suo pesante riscatto inizia ad aleggiare. Avrà le prossime 5 partite per dimostrare di meritare la conferma, ma in caso di ritorno a Londra il Milan proverà a non farsi trovare impreparato.

Se l’inglese non dovesse convincere del tutto, visto l’alto investimento, i rossoneri potrebbero virare su altri obiettivi. Tra questi non va escluso un ritorno di fiamma per Thilo Kehrer, tiepidamente accostato nei mesi scorsi, e che dal canto suo non vive una situazione chiarissima nel PSG di Leonardo. Pochettino lo fa giocare in campionato ma ha ampiamente dimostrato di non puntarci per nulla in Champions con solo panchine nelle gare ad eliminazione diretta, che certificano come non sia affatto centrale nel progetto tecnico dei parigini che con la giusta proposta potrebbero anche cederlo. Il ragazzo dal canto suo ha talento e l’età dalla sua, oltre alla grande capacità di potersi disimpegnare sia da centrale che da terzino destro in emergenza. Caratteristiche che potrebbero far gola a Maldini e soci. La valutazione di Kehrer è sui 25 milioni, quindi non particolarmente lontana da quella di Tomori.