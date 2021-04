Calciomercato Milan, è duello con la Roma per German Pezzella: secondo ‘Calciomercato.it’, c’è stato un ritorno di fiamma per l’argentino

In piena lotta Champions, il Milan spera di consolidare presto la propria posizione tra le prime quattro del campionato, mentre programma già il mercato che verrà: secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, i rossoneri sono tornati a guardare con interesse German Pezzella, per il quale ci fu un tentativo last-minute già lo scorso settembre. Il capitano della Fiorentina è in scadenza nel 2022 e appare ormai in rotta con il club viola: su di lui, c’è anche l’interesse forte della Roma, che però potrebbe perdere appeal in caso di mancato qualificazione alle coppe europee.