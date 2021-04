Calciomercato Milan, i rossoneri devono dire addio a un colpo a parametro zero: arriva il rinnovo di contratto in extremis

Finale di stagione che si è improvvisamente complicato per il Milan. Le sconfitte con Sassuolo e Lazio hanno sancito un calo nel girone di ritorno che era apparso già evidente e adesso, dopo aver anche cullato il sogno scudetto, i rossoneri vedono a rischio anche il piazzamento Champions. La squadra vuole stringere i denti per raggiungere l’obiettivo, la società intanto pianifica le mosse di mercato sperando di doversi rinforzare per partecipare alla principale competizione europea per club. Maldini e soci vanno comunque a caccia di opportunità con impatto relativo sulle casse del club, seguendo diverse piste a parametro zero.

Calciomercato Milan, niente da fare per Lucas Vazquez: rinnova con il Real Madrid

Per una di queste, però, non ci sarà nulla da fare. Il Milan aveva cullato il sogno Lucas Vazquez, il laterale destro polivalente del Real Madrid capace di giostrare anche in posizione più avanzata. Un giocatore di qualità, spinta e duttilità, un profilo che sarebbe stato perfetto. Ma il Real, a pochi passi dalla scadenza del contratto, sembra aver trovato la quadra per il rinnovo.

Secondo ‘todofichajes.com’ infatti i Blancos hanno proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione al giocatore, che a questo punto è propenso ad accettare. Si attende la sua risposta definitiva entro il 15 maggio, una risposta che dovrebbe essere positiva. Esaudita la richiesta di Zidane, che lo vede come imprescindibile.