Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo: numerosi i nomi sul taccuino dei top club, con una delle big inglesi che guarda con interesse al talento di Serie A

Mancano ancora alcune giornate affinchè la Serie A riveli i suoi verdetti. Se al vertice l’Inter aspetta solo l’aritmetica per festeggiare il 19esimo scudetto, in basso alla classifica è ancora tutto in ballo. Dal campo al calciomercato, in casa Roma rischia di salutare in maniera inaspettata e dopo una sola stagione in giallorosso Marash Kumbulla. Il difensore piace al top club inglese: ecco la situazione.

Calciomercato Roma, Kumbulla può partire: idea in Premier

Secondo quanto appreso da ‘Fichajes.com’, il futuro di Kumbulla potrebbe essere lontano da Roma. L’ex difensore dell’Hellas Verona, arrivato lo scorso settembre nella Capitale, piace non poco al Manchester United. I ‘Red Devils’, reduci dall’esaltante semifinale di andata di Europa League proprio contro la squadra di Fonseca, puntano a rinforzare con decisione la difesa a disposizione di Solskjaer.

Tra gli ultimi nomi accostati ai ‘Red Devils’, quello di Kumbulla (accostato in passato anche all’Inter) potrebbe concretizzarsi durante il prossimo calciomercato estivo. Con l’ingresso in Champions ormai lontano e la partecipazione all’Europa League il prossimo anno a rischio, il club di Friedkin valuterà eventuali movimenti, tra entrate e soprattutto uscite.

In questa stagione con la maglia della Roma, Kumbulla ha giocato 23 partite complessive, accumulando 1593′ in campo e andando a segno in due occasioni: sulle sue tracce vigila il Manchester United.