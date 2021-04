Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | I tifosi e gli scenari per l’addio

Cristiano Ronaldo è sempre più insoddisfatto alla Juventus, e anche i tifosi non sono felici del suo andamento

Sono 347 i minuti che dividono Cristiano Ronaldo dal gol, un po’ troppi per un campione della sua portata e della sua fama. Trecentoquarantasette minuti che pesano come un macigno, a voler essere sinceri. Non solo per lui, ma anche per i tifosi, che dal portoghese si sarebbero aspettati di più, e che avrebbero chiesto la sua testa, alla dirigenza della Juventus, per la prossima finestra di calciomercato per ricominciare l’anno che verrà con un nuovo slancio e un nuovo spirito.

L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è andata come tutti ci si auguravano. Arrivato in pompa magna nell’estate del 2018, il campione portoghese ha portato con sé aspettative che a tre anni dall’approdo non sono state per nulla ripagate. L’uomo della Champions League, con il Real Madrid, rischia quest’anno di venire estromesso dalla prossima edizione, perché anche l’andamento in campionato non è dei migliori.

Se il presidente Andrea Agnelli continua a difendere la sua scelta di averlo portato alla Continassa, e avrebbe anche ragione dal momento che solo in questa stagione ha segnato 32 gol in 39 partite, dall’altra parte è chiaro che in momenti chiave lui non ci sia stato. A Oporto, per esempio, o anche a Torino nella gara di ritorno contro i portoghesi.

Con 31 milioni di ingaggio netti per anno, la spesa che la Juventus si è sobbarcata, sempre secondo i tifosi, sono eccessivi. E prima dello snodo finale, da più parti si levano cori a favore di un suo allontanamento, dicono dal Corriere. “Nell’attesa del redde rationem – scrivono dal quotidiano -, c’è un pessisismo strisciante anche in larghe fette di tifosi, alcuni dei quali non vedono l’ora della liberazione, comunque vada“. E se per primi sono loro a volere la testa del 5 volte Pallone d’oro, si può anche immaginare con quale spirito Cristiano Ronaldo continui a scendere in campo: con zero stimoli sul rettangolo verde, e quasi sfiduciato da chi l’ha sempre osannato, il campione è a un bivio. E la sua permanenza tra i bianconeri è tutt’altro che scontata.