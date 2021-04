La Juventus potrebbe sacrificare un pezzo grosso in difesa ma ha già in mente il sostituto

La Juventus, ormai da tempo fuori dalla lotta scudetto, rischia di non centrare neppure l’obiettivo Champions League che confermerebbe la stagione fallimentare del club. La società continua a dare fiducia a Pirlo e al percorso intrapreso ma certamente serviranno degli innesti per tornare ad essere davvero competitivi. Allo stesso tempo, però, le finanze bianconere faticano a rifiorire e per risanare il bilancio servirà cedere qualche pezzo grosso della rosa e tra i principali indiziati c’è un difensore.

Calciomercato Juventus, se va via De Ligt è pronto l’erede

Tra i sacrificabili c’è in primis Cristiano Ronaldo che sta vivendo forse uno dei periodi più complicati della sua carriera. I gol mancano ormai da diverse partite e le sue prestazioni non sono riuscite a invertire il brutto periodo della squadra. Ad oggi l’ingaggio di 30 milioni a stagione del portoghese pesa come un macigno nel bilancio del club e senza l’obiettivo Champions sacrificarlo diventerebbe quasi una scelta inevitabile, cos’ come il top player della difesa.

Tra i sacrificabili non c’è, almeno per adesso, Matthijas De Ligt che è considerato il futuro della Juventus in difesa e in questo momento è considerato incedibile. La sua cessione, però, potrebbe essere solo rinviata al 2022, poiché le richieste sono tante e sarà difficile resistere ai corteggiamenti.. Il suo procuratore Mino Raiola sta già parlando con l’olandese e con i club interessati, in particolare Real Madrid e Barcellona. La Juventus potrebbe giovare di una grossa plusvalenza visto il prezzo fissato intorno agli 80-90 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla società di fiondarsi su un nuovo difensore e sborsare una cifra non troppo elevata: il primo indiziato il centrale della Roma Gianluca Mancini.