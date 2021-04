Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Scambio e plusvalenza

La Juventus potrebbe dire addio Rabiot per effettuare una nuova plusvalenza: possibile lo scambio in Premier League

La Juventus sta vivendo una stagione pessima, dovuta anche a una squadra e, più nello specifico, un centrocampo costruito male. C’è poca qualità a disposizione di Andrea Pirlo, che non ha potuto usufruire del miglior reparto della Juve degli ultimi anni. Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative è Adrien Rabiot, centrocampista arrivato a parametro zero dal PSG. L’ingaggio è molto alto e infatti il giocatore potrebbe andar via a fine stagione per risparmiare ed effettuare una plusvalenza.

Juventus, addio Rabiot nello scambio

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot in Premier League, dove una delle squadre interessate sembra essere l’Arsenal. Mikel Arteta apprezza le qualità del francese e infatti il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe proporre uno scambio. Il giocatore prescelto è Hector Bellerin, che la Juve apprezza da parecchie stagioni. Uno scambio sulla base di 30-35 milioni di euro permetterebbe a entrambi i club di effettuare una plusvalenza. In più, la Juventus risparmierebbe anche sull’ingaggio di Rabiot, che attualmente ammonta a circa 7,5 milioni di euro e danneggia non poco le casse del club.