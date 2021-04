La Juventus pensa al calciomercato della prossima stagione e mette nel mirino tre big del Milan: ipotesi doppia contropartita

Si avvicina la fine della stagione e in casa Juventus è tempo di bilanci. Certamente a questo punto il bilancio non può essere positivo, visto che la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio, dalla competizione europea i bianconeri sono usciti contro il Porto e rimane solo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ma ad essere in una situazione simile, ma fuori da ogni possibilità di portare a casa un trofeo è il Milan, che rischia fortemente di dire addio anche al quarto posto.

Proprio la corsa Champions potrebbe essere decisiva anche in chiave calciomercato. La Juventus infatti potrebbe tentare il triplo ‘scippo’ ai rossoneri, portando via tre big a Stefano Pioli. Sul piatto vengono messi anche due bianconeri.

Calciomercato Juventus, obiettivi Calhanoglu, Theo Hernandez e Donnarumma: al Milan due bianconeri

Si prospetta un calciomercato estivo bollente in Serie A. In particolare ad infiammarlo potrebbe essere la Juventus, che mette nel mirino tre big del Milan. I primi due sono noti da tempo e sono Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Tutti e due sono in scadenza di contratto con i rossoneri e a giugno potrebbero sposare la causa juventina a parametro zero.

Il terzo obiettivo invece sarebbe Theo Hernandez, laterale sinistro arrivato dal Real Madrid che ha dimostrato di essere un vero top player. Il francese in questa stagione ha collezionato 40 presenze, mettendo a segno 5 gol e 7 assist. Per convincere il Milan la società bianconera sarebbe disposta a mettere sul piatto sia Mehdi Demiral, valutato intorno ai 35 milioni di euro, che Federico Bernardeschi, valutato 25 milioni. Un totale di 60 milioni che però i rossoneri sembrerebbero disposti a rifiutare, poiché Hernandez è diventato un calciatore fondamentale per la squadra. Anche se nulla è da escludere fino alla fine, perché i due profili offerti dalla Juventus sarebbero comunque graditi al Milan.