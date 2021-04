Ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Juventus in vista della prossima stagione: intreccio con il top player

La Juventus cercherà di puntellare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. La dirigenza sarebbe già al lavoro per trovare elementi di spessore per rinforzare la formazione, che ha vissuto un anno di transizione sotto la gestione di Andrea Pirlo. In caso di Europa League ci sarà l’esonero immediato per l’ex centrocampista della Nazionale italiana. L’obiettivo resta ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League per poi puntare su top player di assoluto valore.

Come svelato dal tabloid inglese “Express” il Manchester United sarebbe sempre più vicino all’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, che avrebbe aperto a questa nuova ipotesi. Lo stesso campione degli “Spurs” starebbe pensando così al suo addio per un nuovo progetto avvincente giocando da protagonista anche la Champions League. Per il Tottenham sarebbe così a rischio anche la qualificazione alla prossima Europa League dopo un campionato non all’altezza sotto la gestione Mourinho.

In questo modo potrebbe partire l’attaccante francese dei “Red Devils” con il via libera. Anthony Martial, attualmente ai box per un infortunio al ginocchio, sarebbe sul punto di andare via con il potenziale arrivo di Harry Kane in vista della prossima stagione. Finora il centravanti francese ha collezionato sette gol conditi da otto assist vincenti ai propri compagni: il suo obiettivo è quello di arrivare almeno in doppia cifra dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

La Juventus proverà così a rivoluzione la rosa a disposizione per ambire a traguardi sempre più grandi. Martial è uno dei profili interessanti per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala.