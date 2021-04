Uno dei protagonisti di questa stagione di Serie A potrebbe lasciare l’Italia per la Premier League, che scippo a Inter e Juventus!

Il cammino in campionato di Juventus e Inter si può definire agli opposti. Se gli uomini di Andrea Pirlo hanno più che qualcosa da farsi perdonare dai propri tifosi, la squadra di Antonio Conte, invece, per la prima volta dall’anno magico del triplete può far saltare di gioia i numerosi fan. Ancora non c’è nulla di certo, è vero, ma l’epilogo sembra essere quasi scontato. Al di là di questo, però, c’è un fronte, sul calciomercato, che rende le due società rivali molto più vicine di quanto ci si possa aspettare. Un fronte che sembra essersi definitivamente chiuso con la firma di uno delle pedine più importanti della Serie A in Premier League.

Calciomercato, per Gosens è fatta in Premier | Beffa per Juventus e Inter

L’Atalanta non è più la Cenerentola della Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini, anno dopo anno, infatti, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel nostro campionato, e non solo – la passata stagione, di fatto, è stata l’ultima compagine italiana a salutare la Champions League, contro il PSG, per giunta -. Per forza di cose, la sua rosa ha attratto sirene da noi e all’estero.

E a finire sotto i riflettori, stavolta, è Robin Gosens. Il terzino sinistro tedesco, che si è sbilanciato non poco sulla questione SuperLega, potrebbe preparare le valigie entro l’estate e accasarsi al Leicester, in Premier League, mettendo definitivamente al palo Juventus e Inter che tanto si erano interessate a lui per rinforzare la propria fascia.

Il suo arrivo alla corte di Brendan Rodgers è però legato a una condizione: la qualificazione in Champions League della squadra che ha fatto innamorare tutti nel 2016 con la storica vittoria del campionato, che al momento è terza in Premier League a +4 dal Chelsea e a +7 dal quinto posto del West Ham. Per il resto, invece, è solo una formalità l’approdo di Gosens, che costerebbe circa 25 milioni di euro e che potrebbe essere presentato già fra due settimane, quando i giochi, in Italia e in Inghilterra, potrebbero essere già conclusi.