Calciomercato Juventus, l’addio di Cristiano Ronaldo sempre più vicino: una triangolazione con Mbappe porta il nuovo bomber in bianconero

La Juventus entra in un mese di maggio a dir poco decisivo per il suo futuro. Nel giro di poche settimane si è passati dal tentativo di rimonta per provare a conquistare il decimo scudetto di fila al dover difendere il quarto posto e il piazzamento in Champions League. Un cambiamento di prospettiva inatteso, che può incidere molto nelle strategie per il mercato. Senza Champions, si rischierebbe un clamoroso ridimensionamento economico e tecnico, ma anche in caso di raggiungimento del quarto posto appare chiaro che alcuni giocatori siano arrivati a fine ciclo. Tra questi, Cristiano Ronaldo, il cui nervosismo nelle ultime gare è stato palpabile. CR7 si sente ormai lontano dal progetto bianconero e si guarda attorno. Da lui, nel più classico degli effetti domino, passano molte delle prossime mosse di Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri torna e chiede la cessione | Assalto al big del Milan

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg con Neymar: così può arrivare Icardi

Con l’ipotesi Real Madrid che al fuoriclasse portoghese piacerebbe, ma che appare poco probabile, la squadra maggiormente in grado di investire su di lui appare il Psg. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, il presidente Al Khelaifi sogna una coppia formata da CR7 e Neymar. Per portare Ronaldo sotto la Torre Eiffel, i fondi arriverebbero dalla cessione di Mbappe proprio al Real Madrid. Il rinnovo dell’attaccante francese non arriva e il suo matrimonio con i Blancos appare solo questione di tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il tecnico chiama Ronaldo | La mossa del presidente

In questo incastro, si delineerebbe anche l’arrivo di Mauro Icardi a Torino. L’argentino è sempre stato nei radar bianconeri e a Parigi sembra uscito definitivamente da quelli di Pochettino, in una stagione complicata dagli infortuni e da una concorrenza offensiva di cui non riesce a tenere il passo. E del resto, all’ex interista e signora (Wanda Nara) un ritorno in Italia non dispiacerebbe.