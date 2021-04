L’Inter di Antonio Conte è a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di caciomercato. I nerazzurri, sempre più vicini al ritorno allo scudetto, potrebbero perdere Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto nel 2022 e nel mirino di diverse squadre fra le quali spunta la Juventus di Fabio Paratici. Attenzione al grande sogno per il centrocampo



L’Inter di Antonio Conte è sempre più lanciata verso lo scudetto, il diciannovesimo della sua storia. I nerazzurri, dopo un girone di Champions League non particolarmente esaltante, hanno trovato un formidabile ruolino di marcia nel campionato italiano di Serie A che li ha lanciati in testa alla classifica. Uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra è senza dubbio il regista della squadra di Antonio Conte: Marcelo Brozovic.

Il giocatore croato, decano della rosa della Beneamata, si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo a livello nazionale ed ha garantito la giusta stabilità alla squadra nerazzurra. C’è però un problema: Brozovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci ancora novità sul rinnovo. Intanto, alla finestra, c’è la Juventus che da tempo segue l’ex giocatore della Dinamo Zagabria.

Calciomercato Inter, addio Brozovic | Il sogno arriva dalla Premier League

In caso di addio di Brozovic, il grande sogno di calciomercato dell’Inter arriverebbe dalla Premier League, ma non stiamo parlando di Ngolo Kante, bensì di Declan Rice, mediano del West Ham United di David Moyes. Il nazionale inglese si è affermato in questa stagione ed ha raggiunto una valutazione in sede di mercato che supera i 60 milioni di euro.

Cifre astronomiche per l’Inter per la quale, Rice, resta ancora soltanto un sogno nel cassetto difficile da realizzare considerando la situazione economica ed anche l’eventuale partenza di qualche big all’interno dell’organico. In questa stagione in Premier League, Rice ha collezionato 29 presenze mettendo a segno una rete e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.