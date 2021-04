Il futuro calciomercato dell’Inter può vedere l’accelerata per l’ex, che può fare ritorno in Serie A dal prossimo luglio: mister Conte in pressing per il colpo, idea di scambio alla pari

La trasferta di Crotone per consolidare la vetta e puntare a grandi passi al 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Dopo una grande stagione, l’Inter valuta quelli che saranno i piani della prossima, con il calciomercato estivo che può regalare sorprese alla rosa allenata da Antonio Conte. Proprio il tecnico leccese spinge per avere in rosa Alessandro Florenzi: idea scambio dopo il ritorno dal prestito al PSG.

Calciomercato Inter, Conte vuole Florenzi: idea scambio

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Alessandro Florenzi sarà lontano dalla Ligue 1. Il PSG non ha intenzione di riscattare il laterale e, ormai da tempo, è deciso che Florenzi tornerà nella Capitale al termine dell’attuale stagione. La Roma, però, si sta già guardando intorno per ‘piazzare’ il 30enne e in Serie A, a farsi avanti, può essere l’Inter di Conte. La società nerazzurra intende accontentare il tecnico pugliese, con Conte insoddisfatto dalle prestazioni di D’Ambrosio (che lascerà a zero a giugno).

L’idea del club di Zhang sarebbe quello di trattare e chiudere l’affare con la Roma ben prima della riapertura del calciomercato estivo. In tal senso, si valuta un possibile scambio alla pari con Matias Vecino. L’uruguagio non ha trova spazio agli ordini di Conte (solo 5 presenze e 99′ in campo) e, vista la scadenza contrattuale con i nerazzurri fissata al 30 giugno 2022, è destinato a partire.

In questa stagione con la maglia del PSG, Florenzi ha messo a segno due reti ed 1 assist vincente in 32 presenze complessive e 2495′ in campo con la squadra transalpina.