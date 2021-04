La Roma deve subito rinunciare ad uno dei suoi pilastri dopo pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United

Un problema muscolare che, dopo due minuti di gioco, ha costretto Paulo Fonseca al primo cambio del match. Jordan Veretout a causa di un guaio muscolare ha abbandonato quasi subito la partita. Il francese, affiancato da Diawara, lascia il campo dopo due minuti sostituito da Villar.

Manchester United-Roma, tegola Veretout: subito ko

La Roma, dunque, deve fare a meno del suo centrocampista più importante per il quale nelle prossime ore potrebbero arrivare novità per quanto concerne i tempi di recupero. Veretout dopo uno scatto ha accusato dolore e, nonostante abbia tentato successivamente di rimanere in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca e dirigersi in panchina.

Una tegola non indifferente per Paulo Fonseca: il big match di Europa League perde uno dei suoi grandi protagonisti.