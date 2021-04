Una gara complicata quella che ha visto, nonostante tre pesanti e inaspettati infortuni, protagonista la Roma di Paulo Fonseca

Una gara strana, difficile e che sin da subito ha visto aumentare gli scogli da superare per la Roma di Fonseca. Dall’infortunio di Veretout dopo soli due minuti di gioco al secondo ko giallorosso, con Pau Lopez che al 28′ si è fatto male lasciando spazio a Mirante. Nonostante lo svantaggio all’8′ firmato dal bel gol di Bruno Fernandes che ha chiuso la triangolazione con Cavani, la squadra di Fonseca non si è persa d’animo e ha reagito subito.

LEGGI ANCHE >>>Manchester United-Roma, tripla tegola per Fonseca | Subito ko!

LEGGI ANCHE >>>Manchester United-Roma, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Fonseca

Manchester United-Roma, Dzeko illude: tracollo e rimonta

Al 14′ c’è il fallo di mano in area Manchester da parte di Pogba che, in scivolata, serve su un piatto d’argento il penalty ai capitolini: dal dischetto Pellegrini non sbaglia e riporta la gara in parità. Giallorossi che tornano a spingere e passano in vantaggio grazie al solito Edin Dzeko, letale nelle apparizioni europee della squadra di Fonseca. Il bosniaco al 34′ sigla con un tap in chirurgico l’1-2 degli ospiti che, in ottica ritorno, può pesare tantissimo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Prima frazione di gioco chiusa in vantaggio dalla Roma ma con un terzo infortunio: Bruno Peres entra al posto di Spinazzola, tra i migliori dei suoi, al 38′. Nella ripresa sorride il Manchester United con il secondo gol in tre partite per Cavani: il ‘Matador’, imbeccato da Bruno Fernandes, firma il 2-2 al 48′. L’ex Napoli si ripete al 64′ approfittando di una poco brillante respinta di Mirante: è 3-2 United.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Roma, niente bomber | Irrompe il PSG

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milan e Roma: sfuma Belotti | Corsa a tre in Premier!

Al minuto 71 dubbio e contestatissimo contatto tra Cavani e Smalling: il direttore di gara assegna il penalty trasformato da Bruno Fernandes. Al 75′ chiude i conti Paul Pogba per il 5-2: all’86’ segna anche Greenwood che non lascia scampo, molto probabilmente, anche in vista del ritorno.