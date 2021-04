Inter e Juventus sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo. Diversi i nomi sui taccuini di nerazzurri e bianconeri per la stagione 2021/ che, tuttavia, può veder sfumare due nomi di assoluto spessore: tutta ‘colpa’ di Neymar

Il duello sul campo ha visto fino a questo momento e salvo sorprese clamorose, l’Inter di Conte avere la meglio sui bianconeri. Ma sia la Juventus che i nerazzurri potrebbero registrare una doppia clamorosa beffa in vista del prossimo calciomercato estivo. Due obiettivi di primissimo piano da tempo sul taccuino di Paratici e Marotta possono finire altrove a causa di Neymar: scambio shock e Inter e Juventus vicine al ko.

Calciomercato Juventus e Inter, doppio colpo: dipende da Neymar

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, in casa Barcellona in vista della prossima stagione sarebbero già diverse le strategie di calciomercato da mettere in atto. Si ripartirà da Messi, è questa quantomeno la volontà di Laporta di blindare la ‘Pulga’ argentina fino a fine carriera. Il presidente dei catalani, per riuscirci, non smette di pensare a Neymar. Il ritorno del talento verdeoro, in scadenza nel 2022 con il PSG, sarebbe un incentivo importante per la permanenza di Messi ed il rilancio del progetto Barcellona. Le ultime voci che vorrebbero una sponsorizzazione di 500 milioni per la società blaugrana, porta a pensare che almeno un colpo stellare arrivare: o Neymar, in primissimo piano, o Haaland.

Il PSG si siederà al tavolo con l’entourage di ‘O’ Ney’ a fine stagione per valutare il rinnovo: in caso contrario sarà addio. Per il brasiliano, che non ha mai nascosto la sua nostalgia per la Liga spagnola e l’ex compagno di squadra Messi, Laporta avrebbe in mente un maxi scambio che taglierebbe le gambe ai piani di mercato di Juventus e Inter. Sul piatto i cartellini di Antoine Griezmann (valutato 60 milioni) e Ousmane Dembele (40 milioni vista anche la scadenza tra un anno), per Neymar, alla pari, vista la valutazione del gioiello verdeoro vicina ai 100.

Situazione in divenire con Inter e Juventus da tempo interessate a Dembele e Griezmann che rischiano, dunque, di dover spostare le proprie attenzioni di mercato altrove.