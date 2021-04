Juventus e Inter pensano ai nuovi colpi di calciomercato e spunta un obiettivo in comune: assalto dalla Spagna

Manca ormai un mese alla fine del campionato di Serie A, solo cinque partite ci separano dalla conclusione della stagione 2020/2021 che è stata ricca di sorprese. La Juventus dopo nove anni di fila è ormai pronta a lasciare il trono d’Italia che sarà conquistato dall’Inter, in vetta alla classifica e ormai distante ben undici punti dalla seconda.

I nerazzurri dopo undici anni sono pronti a tornare a festeggiare e già il prossimo weekend potrebbe essere decisivo, qualora dovesse arrivare un successo e una non vittoria dell’Atalanta. La Juventus invece, dopo aver dominato per nove anni consecutivi, si ritrova a lottare per un posto in Champions League.

Calciomercato, Juventus e Inter beffate: Simeone punta Paredes

Dopo aver lottato nei primi di stagione in Serie A, Juventus e Inter potrebbero vivere una nuova battaglia di calciomercato, l’ennesima tra Beppe Marotta e Fabio Paratici. Nel mirino di entrambe le società infatti c’è Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, ma sulle sue tracce sembra esserci una concorrenza agguerrita.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, sulle tracce dell’argentino ci sarebbe anche il Cholo Simeone per il suo Atletico Madrid. Il calciatore è comunque un elemento importante nella rotazione del club francese, ma il tecnico Pochettino potrebbe pensare di puntare su un nuovo acquisto. Per approdare in Spagna, dunque, salterebbe lo scambio di cui si parlava negli scorsi giorni per Dybala.

In questo campionato di Ligue 1 Paredes ha collezionato 20 presenze e ha siglato anche una rete.