La Juventus alle prese con il caso Morata: può restare in bianconero previo uno scambio di attaccanti con l’Atletico Madrid

La Juventus è chiamata a conquistare un posto nella prossima Champions League. La lotta è serrata e i bianconeri non possono più commettere passi falsi se vogliono chiudere tra le prime quattro in Serie A. A prescindere dall’epilogo, però, la società è pronta a rivoluzionare la rosa in sede di calciomercato, con affari che possono riguardare tutti i reparti. Il primo nodo da sciogliere riguarda la punta con in arrivo alcune novità.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Atletico Madrid

La Juventus lavora infatti al mantenimento in rosa di Alvaro Morata, attaccante da 18 gol complessivi in questa stagione. Il club, però, deve riconoscere un riscatto da 45 milioni all’Atletico Madrid, ma potrebbe esserci una soluzione. Come riporta ‘todofichajes.com’, infatti, la squadra di Simeone è aperta ad uno scambio di cartellini con Paulo Dybala. L’idea è di una trattativa alla pari che accontenti entrambe le parti.

L’Atletico Madrid accoglierebbe con gioia Dybala, ormai fuori dal progetto bianconero. L’argentino troverebbe in panchina il suo connazionale Simeone, pronto a conquistare con lui i palcoscenici della Liga. Dall’altro lato la Juventus continuerebbe il matrimonio con Morata in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo.