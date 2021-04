La Juventus valuta le nuove mosse per la panchina e si raffredda la pista del ritorno di Max Allegri. L’annuncio sembrava vicino ma è ormai tutto bloccato da diversi giorni

È stata una stagione davvero difficile quella della Juventus, che non ha conquistato gli obiettivi che sognava e in questo finale di stagione potrebbe solo salvare l’annata ma non renderla storica. Dopo nove anni infatti la ‘Vecchia Signora’ ha detto addio allo scudetto con l’Inter che dista tredici punti a cinque giornate dalla fine.

In quest’ultimo mese però bisogna cercare più vittorie possibili per raggiungere la zona Champions League, visto che un quinto posto renderebbe complicato anche il futuro dei bianconeri. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe servire per chiudere con un trofeo un’annata più che difficile.

Calciomercato Juventus, Allegri più lontano: “Tutto fermo da lunedì”

Viste le tante difficoltà riscontrate in questi mesi dalla Juventus, la società ha iniziato a pensare a nuove mosse da attuare nella prossima estate per rialzarsi in maniera definitiva nella nuova stagione. Il nome che circola in queste ore è quello di Massimiliano Allegri, che potrebbe tornare in bianconero due anni dopo.

Dal giornalista Graziano Campi però arrivano delle smentite: “Non credo che Allegri torni alla Juve: io pensavo che lo avrebbero annunciato lunedì o martedì, invece è tutto fermo. Qualcosa si è bloccato. se non prendi subito un allenatore disponibile, vuol dire che non c’è piena fiducia in lui”, dice a ‘Top Calcio 24’.

Se non c’è stato nessun annuncio in queste ore, dunque, è possibile che la Juventus stia riflettendo o abbia già cambiato idea riguardo Allegri.