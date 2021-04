Il futuro di Massimiliano Allegri resta incerto: l’allenatore livornese sarebbe ad un passo dal ritorno a Torino, ma non è certo

Un intreccio avvincente per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus sarebbe pronto ad un suo ritorno a Torino. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” lo stesso tecnico livornese avrebbe già pronto il contratto per la prossima stagione, ma il club bianconero l’ha smentito per l’ennesima volta. Nelle ultime settimane ha parlato spesso con il presidente Andrea Agnelli e così, a cinque giornate dal termine, tutto è ancora in discussione con la qualificazione alla prossima Champions in bilico. Tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a conquistare Andrea Pirlo nelle prossime sfide di Serie A con la finale di Coppa Italia ancora da giocare contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, spunta un nuovo club per Allegri

Lo stesso Massimiliano Allegri è stato accostato fortemente nelle ultime settimane alla Roma, ma sarebbe tutto sfumato ma non per colpa del club capitolino. Sarebbe spuntato anche un nuovo club in Serie A, il Milan, altra sua ex squadra. Dopo una crescita esponenziale la compagine guidata da Stefano Pioli rischia di uscire dalla zona Champions dopo le diverse sconfitte collezionate in campionato.

Il suo futuro resta ancora in bilico, ma la voglia di tornare ad allenare è davvero tanta. La Juventus, in caso di totale fallimento, ripartirebbe proprio da Allegri, che ha svelato nei mesi scorsi ai microfoni di Sky Sport tutto il suo riscatto con un progetto entusiasmante per tornare a conquistare successi importanti. Infine, una persona molto vicina a lui avrebbe confidato che avrebbe scelto già la Juve.

Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro: entro la fine di maggio la Juventus dovrà avere una programmazione già ben delineata anche in vista degli Europei. Allegri sarebbe ad un passo dal ritorno a Torino per tornare a guidare il club bianconero verso traguardi prestigiosi. La prima stagione di Pirlo da allenatore è stata al di sotto delle aspettative sia della società che per quelle dello stesso tecnico bresciano, che avrà un futuro roseo ma ora c’è bisogno della svolta.