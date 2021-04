L’Inter pensa anche al futuro del centrocampo dove Brozovic è in attesa di un rinnovo che tarda ad arrivare. Dalla Premier intriga uno scambio

L’Inter è lanciatissima verso la vittoria dello scudetto con una cavalcata straordinaria che ha visto il cambio di marcia a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 con l’avvio del girone di ritorno. Un successo che manca da troppo tempo ai nerazzurri, e che porta anche ad inevitabili riflessioni in sede di calciomercato per la prossima estate. Al di fuori del terreno di gioco infatti sono diverse le situazioni ancora in sospeso, che attendono di essere risolte. Oltre ad eventuali assalti per Lukaku, la dirigenza dell’Inter dovrà prima fare i conti col capitolo rinnovi di alcuni calciatori in vista della prossima, e ancor più ambiziosa, stagione. Tra quelli più urgenti c’è il contratto di Marcelo Brozovic in scadenza nel 2022, e con un prolungamento che tarda ad arrivare. La distanza tra le parti non manca, e senza rinnovo non è da escludere una partenza del centrocampista croato. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occhi in casa Manchester: scambio per van de Beek. ‘Beffa’ alla Juventus

Brozovic dal canto suo è tornato su livelli molto alti in questa stagione, dopo la scorsa estate passata con un piede già in un’altra scarpa, pronto eventualmente all’addio. Il ragazzo piace ancora molto in Premier League e non è da escludere un clamoroso scambio proprio in Inghilterra. Dal campionato britannico torna infatti in auge la suggestione legata a Donny van de Beek, reduce da un’annata piuttosto complessa sia nell’adattamento al calcio inglese che nei confronti degli schemi di Solskjaer e, come noto, nel mirino della Juventus.

Il tecnico norvegese lo ha infatti ben presto accantonato, preferendo altre soluzioni. Una situazione di stallo che porta lo stesso centrocampista olandese a desiderare una nuova avventura per tornare ai fasti dell’Ajax. Accostato recentemente anche ad altri club italiani come la Roma, van de Beek potrebbe diventare pedina di scambio con l’Inter con Brozovic pronto a fare il percorso inverso ad un solo anno dalla scadenza contrattuale. Il croato infatti sarebbe perfetto come perno davanti alla difesa dello United, mentre l’olandese per forza, qualità e dinamismo rappresenta il prototipo del centrocampista di Conte.