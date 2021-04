L’Inter non ha nessuna intenzione di lasciar andare via uno dei suoi giocatori migliori: il no secco allo scambio con Lukaku in Premier League

Con 21 gol e 7 assist in stagione, Romelu Lukaku è uno degli autori principali del fantastico cammino dell’Inter in Serie A: il diciannovesimo scudetto, infatti, per gli uomini di Antonio Conte, è solo una mera questione matematica arrivati a questo punto del campionato. Sul campo, quindi, le cose appaiono abbastanza tranquille per i nerazzurri, tanto che il pensiero può iniziare a correre alla prossima stagione e, nella fattispecie, alla creazione di una rosa che possa andare oltre il raggiungimento del titolo italiano e puntare magari anche alla Champions League. Dati questi presupposti, è quindi fondamentale pensare al calciomercato, anche in uscita. Pare, però, che un secco no sia arrivato per l’attaccante belga, che sarebbe potuto tornare in Premier League.

Calciomercato, il Chelsea ci prova per Lukaku | Il no secco dell’Inter

A tentare la dirigenza dell’Inter per Lukaku ci aveva infatti pensato il Chelsea, soprattutto perché la punta centrale della squadra allenata da Thomas Tuchel, Timo Werner, non sta convincendo come avrebbe dovuto. Nell’andata della semifinale contro il Real Madrid, giocata all’Alfredo Di Stefano martedì, il tedesco è stato uno dei peggiori in campo per i londinesi, che pure hanno dimostrato di non essere arrivati fin lassù per caso.

L’idea, quindi, sarebbe stata quella di scaricarlo e proporlo ai nerazzurri in uno scambio niente male con l’attaccante ventisettenne belga. D’altronde, come già detto qui, l’uomo in più di Conte è considerato una priorità dal mister dei Blues. Nonostante la proposta quasi allettante, però, dall’Inter sarebbe arrivato un no categorico, facendo capire in pratica che Lukaku non si tocca, o per lo meno non per il momento.

A livello di costo di mercato, effettivamente, i milanesi potrebbero anche guadagnarci, dato che il belga è valutato intorno ai 90 milioni di euro, mentre l’ex Lipsia, arrivato al Chelsea solo nella passata finestra estiva di calciomercato, ha visto scendere il prezzo del cartellino, che ora si aggira intorno ai 65 milioni di euro, che sicuramente lieviterebbero in vista di un contratto in scadenza nel 2025. Il problema è però che l’Inter non ha intenzione di rinunciare a chi la sta conducendo allo scudetto.