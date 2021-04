L’Atalanta potrebbe perdere uno dei suoi gioielli in estate: tante big italiane in corsa ma anche in Inghilterra

Uno dei giocatori più richiesti in Serie A è senza dubbio Robin Gosens che si sta confermando sugli ottimi livelli visti l’anno scorso. 9 gol e 6 assist in campionato e 1 gol in Champions League: questi i numeri dell’esterno tedesco che sotto la guida di Gian Piero Gasperini è cresciuto in maniera esponenziale, diventando uno dei perni dell’Atalanta degli ultimi anni.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Inter, assalto Simeone | Salta tutto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Barcellona, futuro Messi | Doppio annuncio

Calciomercato Inter e Juventus, il Leicester in pressing su Gosens

L’Atalanta potrebbe dover rinunciare a Gosens viste le tante richieste d top club, anche se le ultime annate della ‘Dea’ ci hanno dimostrato che la squadra bergamasca è ormai una grande squadra. Inter e Juventus sono due delle squadre più interessate a Gosens. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzare la corsia di sinistra in vista della prossima stagione, soprattutto per affrontare al meglio la Champions League. La Juventus deve rinnovare la corsia di sinistra occupata attualmente da Alex Sandro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, affondo per il pupillo di Conte | La sua volontà e le cifre

La concorrenza però è agguerrita perché anche all’estero diverse squadre lo hanno puntato. Il Borussia Dortmund è sulle sue tracce, ma secondo quanto riportato dalla giornalista Lea Smith, sembra che una delle squadre più in vantaggio sia il Leicester che addirittura potrebbe sorpassare Inter e Juventus nella corsa a Gosens. Nonostante l’assoluto valore dell’Atalanta, per Gosens sembra arrivato il momento del grande salto di qualità della sua carriera.