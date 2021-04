Dopo essersi dichiarato contrario alla Superlega, il top club effettua un cambio importante a cifre storiche: arriva il duro attacco

I grandi club avevano preparato la mossa Superlega ma solo una settimana fa, dopo poco più di 48 ore, iniziavano a ritirarsi le inglesi per via delle forti pressioni arrivate da tutto il mondo, sia dai tifosi che dagli organi ufficiali. La nuova competizione dunque non è più nata anche a causa dell’assenza di squadre come Bayern Monaco e PSG che hanno rifiutato l’invito.

Il club tedesco nella scorsa settimana aveva parlato di una riduzione di costi per rimediare alla crisi del calcio ma proprio ieri ha ufficializzato l’acquisto del nuovo allenatore, Julian Nagelsmann, per ben 25 milioni di euro, rendendolo così il tecnico più pagato della storia del calcio mondiale.

Superlega, Crosetti contro il Bayern Monaco: “Facile fare i virtuosi con la Superleague degli altri”

Il giornalista Maurizio Crosetti su ‘Repubblica’ ha attaccato così i ‘Bavaresi’: “Quant’è facile fare i virtuosi con la Superleague degli altri. Appena una settimana fa, il Bayern Monaco predicava così (parole dell’amministratore delegato Rummenigge): «Il calcio è diverso dagli affari, dovremmo pensare a un modello meno arrogante, la strada non può essere pagare sempre di più: il nostro è un business pane e burro». Certo, come no. Difatti il Bayern ha appena ingaggiato Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, sborsando 25 milioni di euro (al cambio, svariate tonnellate di pane e burro), cifra che fa del giovane tecnico bavarese, 33 anni, il più pagato della storia del calcio mondiale”.

“Tenendo conto del contratto di cinque anni da 6 milioni di euro lordi a stagione per Nagelsmann, si arriva a un totale di 55 milioni. Il bello è che Nagelsmann potrebbe ancora (teoricamente) togliere il titolo al “suo” Bayern, visto che il Lipsia è secondo in classifica. Bayern che già ai tempi dell’ingaggio di Lewandowski dal Borussia Dortmund, gennaio 2014, si mosse con largo anticipo, ovviamente a suon di milioni. Come direbbero Forrest

Gump e Boskov, “Superleague è chi Superleague fa”.

Una battuta poi arriva anche sul Milan: “E vogliamo parlare di chi piangeva sul default, e dopo pochi giorni rinnova Ibrahimovic o va a caccia di Donnarumma? Ma cos’è questa crisi?”.