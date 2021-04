Il Manchester City la spunta al Parco dei Principi contro il Psg ribaltandola nel secondo tempo

Al Parco dei Principi scendono in campo due delle squadre migliori al mondo, Psg e Manchester City per la semifinale di andata della Champions League. Pochettino riaffronta Guardiola dopo quel Tottenham-Manchester City che regalò poi agli Spurs la finale di Champion contro il Liverpool.

Psg-Manchester City 1-2: i citizens la ribaltano nel secondo tempo

Il primo tempo è quasi completamente un dominio del Psg che è padrona del campo e gestisce il possesso contro ogni previsione. I citizens sembrano in balia dei parigini e infatti la sblocca la squadra di Pochettino con il colpo di testa del capitano Marquinhos che vola più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Di Maria. Il City non si rende quasi mai pericoloso e non riesce a esprimere il suo gioco.

Nel secondo tempo, però, cambia tutto: Il Psg continua a sfornare qualche colpo magico con Neymar ma il City la pareggia con un tiro-cross di De Bruyne che rimbalza davanti alla porta e beffa Navas. Pochi minuti dopo su un calcio di punizione la ribalta Mahrez sfruttando un’incertezza della barriera portando gli inglesi in vantaggio. La reazione timida del Psg non basta e arriva addirittura un cartellino rosso per Gueye che compromette la rimonta. La squadra di Guardiola porta a casa una vittoria fondamentale in vista del ritorno che li proietta verso la finale.

PSG-MANCHESTER CITY 1-2

15′ Marquinhos, 64′ De Bruyne, 71′ Mahrez