Calciomercato Juventus, la posizione del Real Madrid | Zidane in bilico

Il sogno della Juventus da qualche anno a questa parte è affidare la panchina a Zinedine Zidane: ecco il futuro del tecnico

La Juventus a fine stagione potrebbe separarsi da Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero ha deluso le aspettative e la lotta scudetto è finita ancor prima di iniziare. Percorso simile in Champions League, dov’è arrivata l’uscita agli ottavi di finale contro il Porto. L’obiettivo ora è rientrare nei primi quattro posti, ma non è escluso l’ennesimo cambiamento in panchina la prossima estate. E uno dei candidati sembra essere Zinedine Zidane, uno dei ‘sogni’ di Andrea Agnelli per guidare la squadra.

Juventus, Zidane lascia il Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘France Football‘, Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione. La dirigenza delle Merengues ritiene che il tempo dell’allenatore francese nella capitale spagnola sia terminato e non potrà estendersi oltre questa stagione, malgrado il contratto in scadenza nel 2022. ‘Zizou‘, dunque, sembra diretto altrove nelle prossime settimane.

Una destinazione che potrebbe essere la Juventus, da anni interessato a lui per concretizzare il sogno di Agnelli, la vittoria della Champions League, dove ieri il Real di Zidane ha giocato la semifinale d’andata, pareggiando contro il Chelsea per 1-1. Tanti sono però gli allenatori in lizza per sostituire Pirlo: da Allegri a Gasperini, passando per Simone Inzaghi.