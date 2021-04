Un sorprendente ritorno, in Serie A, che può aprire la strada al clamoroso scambio con la Fiorentina: nel prossimo calciomercato estivo, la Juventus rischia di veder sfumare due obiettivi da tempo sul taccuino di Fabio Paratici

Chiudere al meglio la stagione per poi tuffarsi, tra poche settimane, nella sessione estiva di calciomercato. Il programma dei club di Serie A è chiaro e andrà avanti, con la Juventus che, tuttavia, rischia di veder svanire due obiettivi per il prossimo anno. La Roma può riaccogliere Florenzi e programmare un clamoroso scambio per il bomber: i bianconeri tremano.

Calciomercato Roma, scambio con Florenzi: Juventus ko

Il quotidiano ‘Le10sport’ riporta le dichiarazioni di Jimmy Algerino, ex terzino del PSG che ha voluto fare il punto sul club parigino. Focus sulla corsia di destra, dove Alessandro Florenzi non sta convincendo pienamente sotto la Tour Eiffel e potrebbe non essere riscattato (per soli 8 milioni) dalla società di Al-Khelaifi. “Credo che Florenzi non rimarrà al PSG, non bisogna più sbagliare nel prendere un calciatore affermato ma non troppo vecchio”. Uno scenario che può quindi riaprire al ritorno del polivalente laterale nella Capitale, ma solo per poco.

La società capitolina potrebbe quindi rimettere Florenzi sul mercato per offrirlo alla Fiorentina: il nuovo corso giallorosso vedrà tanti cambiamenti, sopratutto in attacco. La Roma punta Dusan Vlahovic, per il quale l’offerta comporterebbe il cartellino di Florenzi più una parte cash vicina ai 25 milioni di euro. Uno scenario che lascerebbe a bocca asciutta la Juventus, che segue Florenzi da tempo e vede in Vlahovic uno dei nomi caldi per il futuro attacco bianconero.

Situazione in divenire, la Roma può firmare la doppia beffa per la Juventus: Vlahovic, a 21 anni, ha messo a segno 17 reti e 2 assist in stagione. Un colpaccio, a segno, ‘grazie’ al ritorno di Florenzi: i giallorossi studiano il colpaccio.